Anticipazioni Una vita, Puntate Spagnole: Cinta Aspetta un Bambino! Anticipazioni Una vita, Puntate Spagnole: Emilio e Cinta riescono finalmente a sposarsi e vanno a vivere in Argentina. Lì per la coppia ci sono tante belle notizie ma anche delle difficoltà… Raramente, ad Una vita, le storie d'amore hanno un lieto fine. Questo però sarà per fortuna il caso di Cinta ed Emilio, che avranno modo di convolare a nozze e successivamente lasceranno anche Acacias. Nelle Puntate Spagnole, la coppia sta ancora vivendo felicemente assieme. Ecco che cosa succede. Anticipazioni Una vita, Puntate Spagnole: il matrimonio di Cinta ed Emilio! Nel corso delle Puntate Spagnole, Emilio inizia a provare ...

