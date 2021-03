Toni e l'attacco Juve: 'Via Dybala, Morata - CR7 è il futuro. Kean o Aguero? Vi dico...' (Di sabato 27 marzo 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ... Leggi su gazzetta (Di sabato 27 marzo 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

Advertising

Filo2385Filippo : RT @Gazzetta_it: #Toni fa le carte all’attacco #Juve “Dybala via, ecco chi vedo bene con Ronaldo...” - CorriereQ : Toni e l’attacco Juve: “Via Dybala, Morata-CR7 è il futuro. Kean o Aguero? Vi dico…” - sportli26181512 : Toni e l'attacco Juve: 'Via Dybala, Morata-CR7 è il futuro. Kean o Aguero? Vi dico...': Toni e l'attacco Juve: 'Via… - Gazzetta_it : #Toni fa le carte all’attacco #Juve “Dybala via, ecco chi vedo bene con Ronaldo...” - gercci1 : È finita dottatura ski possiamo disdire ski e la sua campagna antijuve : attacco a Dybala inaccettabile mentre x Do… -