Todis Salerno | ripresa col botto | al PalaSilvestri liquidata la pratica Cercola

(Di sabato 27 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiTre partite, altrettante vittorie per la’92, che regola anche laAzzurracon un perentorio 83-32 al. Le granatine, dopo la pausa forzata dello scorso weekend a causa del rinvio della trasferta di Taranto, sono tornate sul parquet con grande carica e lo hanno dimostrato fin dalle prime battute. Il miglior biglietto da visita da presentare nell’infrasettimanale di mercoledì 31 marzo, alla quinta giornata, al cospetto della capolista JustMary Capri, che ha battuto la Lowengrube Taranto ed è a punteggio pieno. LA PARTITA. Duran, De Mitri, Valerio, Cragnolino e Van der Linden nello starting five di coach Aldo Russo. La vivace Pragliola porta subito avanti le ospiti, poi l’asse Valerio-Duran costruisce la risposta. La venezuelana è in ...