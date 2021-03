Salvini su Fb: “Dopo Pasqua, si riapra tutto”. La replica: “Devi convincere Draghi, non noi sui Social” (Di sabato 27 marzo 2021) Matteo Salvini sollecita Draghi e torna alla carica contro il lockdown prolungato fino a fine aprile. Lo fa con un post sui Social sollecitando il parere degli elettori e della base. Ma molte risposte, stavolta, sono piuttosto critiche con il leader della Lega. Il post di Salvini dedicato a Draghi sul lockdown “Oggi è il 27 marzo – ha scritto Salvini sulla sua pagina Facebook – Se Dopo Pasqua, fra dieci giorni, la situazione sanitaria in tante città italiane sarà tornata tranquilla e sotto controllo, secondo voi sarà giusto riaprire bar, ristoranti, scuole, palestre, teatri, centri sportivi e tutte le attività che possano essere riavviate in sicurezza? Secondo me sì. Correre con vaccini e terapie domiciliari, e appena possibile riaprire in sicurezza: ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 27 marzo 2021) Matteosollecitae torna alla carica contro il lockdown prolungato fino a fine aprile. Lo fa con un post suisollecitando il parere degli elettori e della base. Ma molte risposte, stavolta, sono piuttosto critiche con il leader della Lega. Il post didedicato asul lockdown “Oggi è il 27 marzo – ha scrittosulla sua pagina Facebook – Se, fra dieci giorni, la situazione sanitaria in tante città italiane sarà tornata tranquilla e sotto controllo, secondo voi sarà giusto riaprire bar, ristoranti, scuole, palestre, teatri, centri sportivi e tutte le attività che possano essere riavviate in sicurezza? Secondo me sì. Correre con vaccini e terapie domiciliari, e appena possibile riaprire in sicurezza: ...

