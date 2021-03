Rapine, armi e droga, espulsioni e rimpatri. Da gennaio pugno di ferro contro gli stranieri pericolosi per la sicurezza (Di sabato 27 marzo 2021) ANCONA - Sradicare gli stranieri che cercando di impiantare traffici illeciti in provincia di Ancona. Catturarli e allontanarli definitivamente per evitare che possano inquinare il tessuto sociale con ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 27 marzo 2021) ANCONA - Sradicare gliche cercando di impiantare traffici illeciti in provincia di Ancona. Catturarli e allontanarli definitivamente per evitare che possano inquinare il tessuto sociale con ...

Advertising

ilmilanesenews : Un uomo italiano di 56 anni è stato arrestato a Cologno Monzese: nel suo garage nascondeva un vero e proprio arsena… - UbertoGandolfi : RT @vco24news: Tre rapine con armi in dieci giorni a Novara, arrestati tre giovani. Insieme ad un quarto formavano la “banda dell’Allea” ht… - vco24news : Tre rapine con armi in dieci giorni a Novara, arrestati tre giovani. Insieme ad un quarto formavano la “banda dell’… - mazzettam : @Stefano49507771 @jimmomo @lorepregliasco let alone che confondere le stragi con la violenza urbana e le rapine è d… - callmesarah_ : @oceaninhiseyess Ma era un povero delinquente che stava scontando l’ergastolo su write a prisoner. Era solo ingabb… -