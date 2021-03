Myanmar, i militari hanno ucciso più di 90 persone in un giorno: “Anche un bambino di 5 anni e una di 13” (Di sabato 27 marzo 2021) La repressione dei militari golpisti in Myanmar si è ormai trasformata in una carneficina quotidiana che non risparmia nemmeno la popolazione civile, compresi i bambini. E oggi è stato registrato un nuovo record di vittime della violenza delle forze di sicurezza birmane, con oltre 90 persone uccise, nel giorno in cui l’esercito celebrava la Giornata delle Forze Armate. Tra queste, riferisce il Guardian che cita le testimonianze di persone sul posto, Anche un bambino di appena 5 anni e una bambina di 13. “Oggi è un giorno di vergogna per le forze armate”, ha detto a un forum online il dottor Sasa, portavoce del Crph, un gruppo anti-giunta costituito da legislatori deposti. A riferire dell’uccisione del bimbo di 5 anni è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 27 marzo 2021) La repressione deigolpisti insi è ormai trasformata in una carneficina quotidiana che non risparmia nemmeno la popolazione civile, compresi i bambini. E oggi è stato registrato un nuovo record di vittime della violenza delle forze di sicurezza birmane, con oltre 90uccise, nelin cui l’esercito celebrava la Giornata delle Forze Armate. Tra queste, riferisce il Guardian che cita le testimonianze disul posto,undi appena 5e una bambina di 13. “Oggi è undi vergogna per le forze armate”, ha detto a un forum online il dottor Sasa, portavoce del Crph, un gruppo anti-giunta costituito da legislatori deposti. A riferire dell’uccisione del bimbo di 5è ...

