(Di sabato 27 marzo 2021) Unacon 30 persone a, di cui 16 bambini, è innella zona Sar maltese. A denunciarlo è, che su Twitter scrive: “Abbiamo informato tutte le autorità con la posizione Gps, ma Malta non risponde al telefono e l’Italia non si assume la responsabilità. Laperde e le persone sono in preda al. Non lasciarli annegare”. L'articolo

Advertising

Adnkronos : #Migranti, Alarm Phone: 'Barca con 16 bimbi in pericolo, panico a bordo' - FirenzePost : Migranti: barca in difficoltà con 30 a bordo segnalata da Alarm Phone - micios68 : RT @francescatotolo: Partono le navi delle #ONG, partono le segnalazioni di @alarm_phone: curiosamente la nave di #OpenArms di @openarms_fu… - LordOfRings69 : RT @francescatotolo: Partono le navi delle #ONG, partono le segnalazioni di @alarm_phone: curiosamente la nave di #OpenArms di @openarms_fu… - antoniorunci : RT @francescatotolo: Partono le navi delle #ONG, partono le segnalazioni di @alarm_phone: curiosamente la nave di #OpenArms di @openarms_fu… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Alarm

Adnkronos

A denunciarlo èPhone, che su Twitter scrive: "Abbiamo informato tutte le autorità con la posizione Gps, ma Malta non risponde al telefono e l'Italia non si assume la responsabilità. La barca ...Una barca con 30a bordo, tra cui 16 bambini in pericolo nella zona Sar maltese. Lo riferiscePhone: Abbiamo informato tutte le autorit con la posizione Gps, ma Malta non risponde al telefono e l Italia ...Un barcone con 30 persone a bordo rischia di affondare: a bordo ci sono 16 bambini, e il natante sta imbarcando acqua ...Una barca con 30 migranti a bordo, tra cui 16 bambini in pericolo nella zona Sar maltese. Lo riferisce Alarm Phone: «Abbiamo informato tutte le autorità con ...