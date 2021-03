Masters 1000 e Wta 1000 Miami 2021: programma e orari di domenica 28 marzo con Sinner (Di domenica 28 marzo 2021) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di domenica 28 marzo, per quanto concerne il Masters 1000 e il Wta 1000 di Miami 2021. Jannik Sinner tornerà in campo negli Stati Uniti, dopo aver sconfitto Hugo Gaston, affrontando Karen Khachanov. L’azzurro troverà di fronte un avversario ‘scomodo’ sul veloce, sconfitto però recentemente ad Adelaide. Di scena anche Daniil Medvedev, numero 1 al mondo, impegnato contro l’ostico australiano Alexei Popyrin, incontro da non perdere. Di seguito il programma aggiornato dopo la pubblicazione ufficiale del programma, da parte di Atp e Wta. programma Masters ... Leggi su sportface (Di domenica 28 marzo 2021) Il, glie l’ordine di gioco di28, per quanto concerne ile il Wtadi. Janniktornerà in campo negli Stati Uniti, dopo aver sconfitto Hugo Gaston, affrontando Karen Khachanov. L’azzurro troverà di fronte un avversario ‘scomodo’ sul veloce, sconfitto però recentemente ad Adelaide. Di scena anche Daniil Medvedev, numero 1 al mondo, impegnato contro l’ostico australiano Alexei Popyrin, incontro da non perdere. Di seguito ilaggiornato dopo la pubblicazione ufficiale del, da parte di Atp e Wta....

