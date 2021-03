Isola dei Famosi 2021, Akash Kumar: “Ilary Blasi? Non so chi sia” (Di sabato 27 marzo 2021) Akash Kumar non smette di sollevare polemiche. Dopo aver attaccato gli opinionisti dell’Isola dei Famosi Tommaso Zorzi (che pure sembra conoscere molto bene, visto che ha addirittura pubblicato gli screenshot delle loro chat) ed Elettra Lamborghini, il modello italo-indiano ha lanciato una stoccata anche a Ilary Blasi, che si è innervosita quando lui ha deciso di non restare a Parasite Island per tornarsene in Italia. “Io non ho rancore verso Ilary Blasi, non so neanche chi sia” ha dichiarato Akash a chi gli ha chiesto come ha reagito quando la conduttrice gli ha detto, stizzita, di prendere le sue cose e tornarsene in Italia. “Se non fosse che è la moglie di Totti, io neanche saprei chi è quella” ha rincarato la dose, facendo ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 27 marzo 2021)non smette di sollevare polemiche. Dopo aver attaccato gli opinionisti dell’deiTommaso Zorzi (che pure sembra conoscere molto bene, visto che ha addirittura pubblicato gli screenshot delle loro chat) ed Elettra Lamborghini, il modello italo-indiano ha lanciato una stoccata anche a, che si è innervosita quando lui ha deciso di non restare a Parasite Island per tornarsene in Italia. “Io non ho rancore verso, non so neanche chi sia” ha dichiaratoa chi gli ha chiesto come ha reagito quando la conduttrice gli ha detto, stizzita, di prendere le sue cose e tornarsene in Italia. “Se non fosse che è la moglie di Totti, io neanche saprei chi è quella” ha rincarato la dose, facendo ...

