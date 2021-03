Formula E | a Roma raddoppia appuntamento il 10 e 11 aprile

(Di sabato 27 marzo 2021)E,. Il Campionato 100% elettrico nella Capitale il 10 e 11, 27 marzo 2021 – La notizia arriva a 2 settimane esatte dal ritorno delle monoposto elettriche sulle strade della Capitale: il Rome E-Prix. Alla gara di sabato 10si aggiunge infatti quella di domenica 11, rispettivamente Round 3 e Round 4 del Campionato del Mondo ABB FIAE, entrambi sul nuovo spettacolare circuito dell’EUR. Virginia Raggi, Sindaca diCapitale, ha dichiarato: “Un doppiocon lo sport d’emozione e con la mobilità sostenibile. Stiamo lavorando da anni per rendereprotagonista della mobilità alternativa e stiamo intervenendo in maniera trasversale ...

...del Mondo ABB FIAE, entrambi sul nuovo spettacolare circuito dell'EUR. "Un doppio appuntamento con lo sport d'emozione e con la mobilità sostenibile. - commenta la sindaca di......all'Euro in preparativi per il Gran Premio die diverse strade del quartiere sono chiuse al traffico o soggette a cambiamenti nella viabilità raccomandiamo le dovute attenzioni sulla-