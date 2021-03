Caballero e l’incubo chiamato… Messi: “Entra in campo per ucciderti. Non importa chi sei…” (Di sabato 27 marzo 2021) Un passato in Spagna e un presente in Premier League, prima con la maglia del Manchester City e dal 2017 con quella del Chelsea. Wilfredo Daniel Caballero Lazcano o se preferite solo Willy Caballero ha raccontato a 90Min quale sia stato il suo peggior incubo della sua carriera da portiere. Neanche a dirlo, è Lionel Messi il peggior rivale avuto...IL FUTURO DI MessiCaballero racconta Messicaption id="attachment 1106125" align="alignnone" width="626" Messi (getty images)/caption"Ho affrontato Messi molto spesso e ogni volta l’ho sofferto", ha dichiarato Caballero. "Lui va in campo per uccidere i portieri. I portieri e i difensori, tutti quanti, il suo obiettivo è ucciderli e basta. E per ‘uccidere’ intendo segnare più ... Leggi su itasportpress (Di sabato 27 marzo 2021) Un passato in Spagna e un presente in Premier League, prima con la maglia del Manchester City e dal 2017 con quella del Chelsea. Wilfredo DanielLazcano o se preferite solo Willyha raccontato a 90Min quale sia stato il suo peggior incubo della sua carriera da portiere. Neanche a dirlo, è Lionelil peggior rivale avuto...IL FUTURO DIraccontacaption id="attachment 1106125" align="alignnone" width="626"(getty images)/caption"Ho affrontatomolto spesso e ogni volta l’ho sofferto", ha dichiarato. "Lui va inper uccidere i portieri. I portieri e i difensori, tutti quanti, il suo obiettivo è ucciderli e basta. E per ‘uccidere’ intendo segnare più ...

Advertising

ItaSportPress : Caballero e l'incubo chiamato... Messi: 'Entra in campo per ucciderti. Non importa chi sei...' -… -