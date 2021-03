Xbox Series X/S a tutto indie! L'evento ID@Xbox commentato in diretta (Di venerdì 26 marzo 2021) ID@Xbox, il programma di pubblicazione di giochi digitali e indipendenti per Xbox inizierà tra pochissimi minuti con una diretta su Twitch e mostrerà tantissimi giochi indie in arrivo sulla piattaforma di Microsoft. La diretta consentirà di presentare tantissimi titoli indipendenti, inclusi nuovi annunci di giochi da parte di sviluppatori ed editori come DrinkBox, Curve Digital, Devolver Digital, Dear Villagers e altri. Durante la presentazione, verranno lanciati nuovi trailer e gameplay per oltre 25 giochi, tra cui STALKER 2, Second Extinction, The Ascent, The Wild at Heart, Voidtrain, Exo One e molti altri. A tal proposito potete seguire la diretta con noi proprio adesso assieme a Gianluca Musso e Riccardo Cantù, sia sul nostro canale Eurogamer Italia che di seguito, ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 26 marzo 2021) ID@, il programma di pubblicazione di giochi digitali e indipendenti perinizierà tra pochissimi minuti con unasu Twitch e mostrerà tantissimi giochi indie in arrivo sulla piattaforma di Microsoft. Laconsentirà di presentare tantissimi titoli indipendenti, inclusi nuovi annunci di giochi da parte di sviluppatori ed editori come DrinkBox, Curve Digital, Devolver Digital, Dear Villagers e altri. Durante la presentazione, verranno lanciati nuovi trailer e gameplay per oltre 25 giochi, tra cui STALKER 2, Second Extinction, The Ascent, The Wild at Heart, Voidtrain, Exo One e molti altri. A tal proposito potete seguire lacon noi proprio adesso assieme a Gianluca Musso e Riccardo Cantù, sia sul nostro canale Eurogamer Italia che di seguito, ...

Advertising

Il_Paradroide : ID@Xbox e /twitchgaming Indie Showcase: come seguire l'evento e cosa aspettarsi @IGNitalia - Eurogamer_it : Siamo in diretta ora per seguire insieme #XboxIndieShowcase. - EAitalia : Che l'avventura abbia inizio! ?? #ItTakesTwoGame è disponibile ora su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, e PC. ???… - xbox_series : @Nicco2D e' uscito l'articolo ieri su multiplayer,sicuramente era sigillato - Nicco2D : @xbox_series Magari era pari al nuovo o sigillato,il mio al massimo può valere 80/100€ a dire tanto. -

Ultime Notizie dalla rete : Xbox Series Diritti TV Serie A 21 - 24 a DAZN: come vedere le partite ...Smart TV Samsung Tizen TV Hisense Smart TV Sky Q Platinum / Sky Q Black TIM Box NOW TV Smart Stick NOW TV Box Vodafone TV PlayStation 4 / 4 Pro / PlayStation 5 Xbox One / One S / One X / Xbox Series ...

Biomutant per PC sarà gratuito per gli abbonati a EA Play Pro Biomutant sarà disponibile dal 25 maggio su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PlayStation 5. A questo link potete dare uno sguardo ai requisiti minimi e consigliati per la versione PC.

Xbox Series X offerte GameStopZing: nuova promo console con secondo controller rosso Everyeye Videogiochi Microsoft ha annunciato due nuove varianti cromatiche dell’Xbox Wireless Controller mai vista su nessun hardware Xbox, mentre l’edizione speciale Daystrike Camo, ultimo arrivato nella serie Camo, vanta invece un tema mimetico con sfumature che vanno dal rosso intenso, al grigio e al ...

Xbox Series X/S a tutto indie! L'evento ID@Xbox commentato in diretta ID@Xbox, il programma di pubblicazione di giochi digitali e indipendenti per Xbox inizierà tra pochissimi minuti con una diretta su Twitch e mostrerà tantissimi giochi indie in arrivo sulla piattaform ...

...Smart TV Samsung Tizen TV Hisense Smart TV Sky Q Platinum / Sky Q Black TIM Box NOW TV Smart Stick NOW TV Box Vodafone TV PlayStation 4 / 4 Pro / PlayStation 5One / One S / One X /...Biomutant sarà disponibile dal 25 maggio su PC,One,X/S, PlayStation 4 e PlayStation 5. A questo link potete dare uno sguardo ai requisiti minimi e consigliati per la versione PC.mai vista su nessun hardware Xbox, mentre l’edizione speciale Daystrike Camo, ultimo arrivato nella serie Camo, vanta invece un tema mimetico con sfumature che vanno dal rosso intenso, al grigio e al ...ID@Xbox, il programma di pubblicazione di giochi digitali e indipendenti per Xbox inizierà tra pochissimi minuti con una diretta su Twitch e mostrerà tantissimi giochi indie in arrivo sulla piattaform ...