'Viaggiare in autostrada in Liguria è un percorso ad ostacoli': l'intervento dell'assessore regionale Berrino (Di venerdì 26 marzo 2021) 'Leggo questa mattina una dichiarazione di Francesco Sapio, neo direttore del Primo Tronco di Autostrade secondo cui 'i cantieri sono a norma e contro il salto di corsia le soluzioni non sono facili'. ... Leggi su rivierapress (Di venerdì 26 marzo 2021) 'Leggo questa mattina una dichiarazione di Francesco Sapio, neo direttore del Primo Tronco di Autostrade secondo cui 'i cantieri sono a norma e contro il salto di corsia le soluzioni non sono facili'. ...

FarodiRoma : “Viaggiare in autostrada continua a essere un percorso a ostacoli dove i numeri parlano da soli e il turismo così n… - MarioGuglielmi : “Viaggiare in autostrada in Liguria è un percorso ad ostacoli”: l’intervento dell’assessore regionale Berrino - Rivierapress24 : “Viaggiare in autostrada in Liguria è un percorso ad ostacoli”: l’intervento dell’assessore regionale Berrino - riviera24 : Liguria, Berrino: «Viaggiare in autostrada continua a essere un percorso a ostacoli, turismo non può ripartire» - perrelluca : @Vince7914 @marco_3U Controsensi continui.. Se vuoi viaggiare senza controlli va per l autostrada e arriverai persi… -