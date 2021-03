Uomini e donne anticipazioni: GEMMA e MAURIZIO, i dettagli della rottura (Di venerdì 26 marzo 2021) A Uomini e donne arriveranno presto dei chiarimenti riguardo la rottura di GEMMA con MAURIZIO, il quale nella scorsa puntata ha abbandonato per sempre il programma. La donna infatti, durante una sfilata a sorpresa, spiegherà tutti i dettagli della rottura con il cavaliere, il quale nelle ultime puntate era apparso molto freddo e distaccato nei confronti della dama, segnale di un progressivo disinteressamento verso la Galgani. Spazio anche al trono classico, con Massimiliano Mollicone impegnato nella conoscenza delle due corteggiatrici. Il tronista sembrerà molto presa da una ragazza in particolare, Vanessa, con cui ha intrecciato un rapporto fatto di dialogo e sincerità. Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da ... Leggi su tvsoap (Di venerdì 26 marzo 2021) Aarriveranno presto dei chiarimenti riguardo ladicon, il quale nella scorsa puntata ha abbandonato per sempre il programma. La donna infatti, durante una sfilata a sorpresa, spiegherà tutti icon il cavaliere, il quale nelle ultime puntate era apparso molto freddo e distaccato nei confrontidama, segnale di un progressivo disinteressamento verso la Galgani. Spazio anche al trono classico, con Massimiliano Mollicone impegnato nella conoscenza delle due corteggiatrici. Il tronista sembrerà molto presa da una ragazza in particolare, Vanessa, con cui ha intrecciato un rapporto fatto di dialogo e sincerità. Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da ...

