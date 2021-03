Toscana rossa, Tomasi non ci sta: "Pistoia penalizzata, ha già fatto la propria parte" (Di venerdì 26 marzo 2021) "Non posso assolutamente essere d'accordo con una zona rossa indiscriminata anche per chi ha già fatto la propria parte". È quanto scrive su Facebook il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi , ... Leggi su lanazione (Di venerdì 26 marzo 2021) "Non posso assolutamente essere d'accordo con una zonaindiscriminata anche per chi ha giàla". È quanto scrive su Facebook il sindaco di, Alessandro, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Passano in area rossa Calabria, Toscana e Val d'Aosta. Il Lazio in arancione da martedì 30 marzo. Fino al 30 april… - MediasetTgcom24 : Covid: Calabria, Toscana e Valle d'Aosta passano in zona rossa #regioni - repubblica : Contrordine, la Toscana è rossa: rifatto il conteggio dei casi - ElioLannutti : Monitoraggio Iss: l’indice di contagio in calo a 1.08. I nuovi colori: il Lazio torna arancione, Toscana e Calabria… - carmelocarat : RT @GucciPatrizia: Sono furiosa #Toscana Rossa da lunedì ,dichiarazione di #Giani ,quando non troppe ore fa, diceva no chiuderemo a… -