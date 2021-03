Random pubblica il 2 aprile 2021 il suo nuovo album, “Nuvole”, da oggi disponibile in presave (Di venerdì 26 marzo 2021) (Visory Records – under exclusive license to Believe). Prodotto interamente da Zenit, ad eccezione di un brano prodotto da Junior K, “Nuvole” si muove al ritmo delle emozioni cantate da Random e, traccia per traccia, compone un album fatto da brani diversi ma uniti da un unico fil rouge di mood e sonorità. All’interno dell’album sarà presente anche “Torno A Te”, il brano che ha presentato al 71° Festival di Sanremo. “Nuvole” è un disco di crescita in cui il giovane cantautore, dopo il debutto con l’album “Giovane Oro” e l’EP “Montagne Russe”, racconta paure, insicurezze e ferite spronando chi ascolta a inseguire i propri sogni che spesso, per timore, vengono lasciati in sospeso. Con oltre 210 milioni di ascolti su tutte le piattaforme digitali Random, non ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 26 marzo 2021) (Visory Records – under exclusive license to Believe). Prodotto interamente da Zenit, ad eccezione di un brano prodotto da Junior K, “” si muove al ritmo delle emozioni cantate dae, traccia per traccia, compone unfatto da brani diversi ma uniti da un unico fil rouge di mood e sonorità. All’interno dell’sarà presente anche “Torno A Te”, il brano che ha presentato al 71° Festival di Sanremo. “” è un disco di crescita in cui il giovane cantautore, dopo il debutto con l’“Giovane Oro” e l’EP “Montagne Russe”, racconta paure, insicurezze e ferite spronando chi ascolta a inseguire i propri sogni che spesso, per timore, vengono lasciati in sospeso. Con oltre 210 milioni di ascolti su tutte le piattaforme digitali, non ...

Advertising

ellellev_ : @sapomnia @FranceskoNew @Piersoft @davide_tommasin @katiaamore @avvderose A parte che i dati andrebbero forniti sol… - rflgreco : @p__antonio Le solite fake news di Twitter e dei social in genere. Ah no? Dici che è un noto quotidiano (si fa per… - Gin8889 : @Marilina851 @drunkharryx_ Oppure pubblica canzoni random dove non trova le parole (tratto da una storia ver) -

Ultime Notizie dalla rete : Random pubblica MANIFESTAZIONI IN TUTTA EUROPA CONTRO IL REGIME SANITARIO ... persone stanche delle restrizioni asfissianti imposte dal regime di salute pubblica, individui che ... Senza magari aspettare l'esito dei cosiddetti "studi random a doppio cieco". Una ricerca che ormai ...

Spillo: ecco chi è il ballerino professionista di Amici ... Random , Alessandro Siani e tanti altri. Ma scopriamo qualche curiosità in più su di lui. Chi è ... Anche sui social, in particolar modo su Instagram , Spillo pubblica tantissime foto inerenti al suo ...

Nuvole, il nuovo album di Random fuori il 2 aprile 2021 Spettacoli News EA Originals continua a crescere! Finanzierà e pubblicherà i videogiochi di Silver Rain Games EA Originals finanzierà e pubblicherà i videogiochi di Silver Rain Games, studio fondato dall'attore Abubakar Salim.

Random a Sanremo 2021: “Sto vivendo sulle nuvole” “Nuvole” è anche il titolo del nuovo album di Random, in arrivo il prossimo 2 Aprile ... essere stata la prima a darmi l’opportunità di farmi conoscere al grande pubblico, per avermi fatto capire ...

... persone stanche delle restrizioni asfissianti imposte dal regime di salute, individui che ... Senza magari aspettare l'esito dei cosiddetti "studia doppio cieco". Una ricerca che ormai ......, Alessandro Siani e tanti altri. Ma scopriamo qualche curiosità in più su di lui. Chi è ... Anche sui social, in particolar modo su Instagram , Spillotantissime foto inerenti al suo ...EA Originals finanzierà e pubblicherà i videogiochi di Silver Rain Games, studio fondato dall'attore Abubakar Salim.“Nuvole” è anche il titolo del nuovo album di Random, in arrivo il prossimo 2 Aprile ... essere stata la prima a darmi l’opportunità di farmi conoscere al grande pubblico, per avermi fatto capire ...