Rai: la grande maggioranza è pronta a cannibalizzare la tv di Stato (Di venerdì 26 marzo 2021) La grande spartizione. Tutte le nomine di Draghi Domani, pagina 4, di Emiliano Fittipaldi. Se anche i nuovi ras di Anas saranno scelti dal Mef, che pare avrà carta bianca anche sul Gestore dei servizi energetici (Gse) e su Sogei, il rinnovo dei vertici Rai potrebbe essere l'unico nodo che Draghi lascerà sciogliere ai partiti. L'ad Fabrizio Salini e il presidente sovranista Marcello Foa non verranno riconfermati, e con loro gran parte dei direttori di rete e dei telegiornali perderanno i loro incarichi. Le forze politiche che sostengono Draghi sono tante, e non sarà affatto facile trovare un equilibrio che accontenti tutti. Per la Lega sarà Giorgetti a occuparsi della pratica (la sua idea ad oggi è quella di puntare su un manager esterno di "numeri": tra tanti nomi, spicca quello del ceo di Google Italia Fabio Vaccarono), nonostante Salvini voglia metterci il becco a ...

Ultime Notizie dalla rete : Rai grande Tour de France 2023 partirà dai Paesi Baschi Bilbao , la città più popolosa dei Paesi Baschi, ospiterà il primo luglio del 2023 la prima tappa del 110° Tour de France. Il plotone della Grande Boucle era già confluito in Spagna per la Grand Départ del 1992, che si è svolta anche nei Paesi Baschi, precisamente a San Sebastián. Oltre alle tappe dei Pirenei che di tanto in tanto ...

Serie A, Inter: la crescita di Alessandro Bastoni Proprio il centrale Alessandro Bastoni ha parlato, ai microfoni di Rai Sport , del suo momento all'... Con il mister ho un grande rapporto e mi ha dato tanta fiducia. Ha creduto in me, mi sta dando una ...

Dantedì, l'Italia celebra il Sommo Poeta: il palinsesto Rai. Grande protagonista Benigni FirenzeToday Vero Volley Monza in Umbria per giocare Gara 1 della Semifinale Scudetto La Vero Volley Monza è pronta per la sua prima esperienza nelle Semifinali dei Play Off Scudetto SuperLega Credem Banca. Domani, sabato 27 marzo, ore 20.15 (diretta Rai Sport, ca ...

Inter, Bastoni: «Scudetto? La vittoria con la Juve ci ha dato consapevolezza» Alessandro Bastoni, ai microfoni di Rai Sport, parla del suo momento all’Inter e in Nazionale ... Sono migliorato tanto all’aiuto dei compagni e di mister Conte». CONTE – «Ho un grande rapporto e mi ...

