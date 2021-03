Rai: la grande maggioranza è pronta a cannibalizzare la tv di Stato (Di venerdì 26 marzo 2021) La grande spartizione. Tutte le nomine di Draghi Domani, pagina 4, di Emiliano Fittipaldi. Se anche i nuovi ras di Anas saranno scelti dal Mef, che pare avrà carta bianca anche sul Gestore dei servizi energetici (Gse) e su Sogei, il rinnovo dei vertici Rai potrebbe essere l’unico nodo che Draghi lascerà sciogliere ai partiti. L’ad Fabrizio Salini e il presidente sovranista Marcello Foa non verranno riconfermati, e con loro gran parte dei direttori di rete e dei telegiornali perderanno i loro incarichi. Le forze politiche che sostengono Draghi sono tante, e non sarà affatto facile trovare un equilibrio che accontenti tutti. Per la Lega sarà Giorgetti a occuparsi della pratica (la sua idea ad oggi è quella di puntare su un manager esterno di “numeri”: tra tanti nomi, spicca quello del ceo di Google Italia Fabio Vaccarono), nonostante Salvini voglia metterci il becco a ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 26 marzo 2021) Laspartizione. Tutte le nomine di Draghi Domani, pagina 4, di Emiliano Fittipaldi. Se anche i nuovi ras di Anas saranno scelti dal Mef, che pare avrà carta bianca anche sul Gestore dei servizi energetici (Gse) e su Sogei, il rinnovo dei vertici Rai potrebbe essere l’unico nodo che Draghi lascerà sciogliere ai partiti. L’ad Fabrizio Salini e il presidente sovranista Marcello Foa non verranno riconfermati, e con loro gran parte dei direttori di rete e dei telegiornali perderanno i loro incarichi. Le forze politiche che sostengono Draghi sono tante, e non sarà affatto facile trovare un equilibrio che accontenti tutti. Per la Lega sarà Giorgetti a occuparsi della pratica (la sua idea ad oggi è quella di puntare su un manager esterno di “numeri”: tra tanti nomi, spicca quello del ceo di Google Italia Fabio Vaccarono), nonostante Salvini voglia metterci il becco a ...

Advertising

RaiCultura : Mina: la più grande voce italiana. Per i suoi 80 anni, Rai Cultura dedica uno Speciale alla Signora della Canzone.… - DadoneFabiana : Oggi su @RaiScuola il lancio del progetto #OpenDoors – Diamo futuro alle nuove generazioni. Una grande opportunità… - 25091264 : RT @annapasq: @NicholasPelle Il più grande interprete della Divina Commedia é Stato Giorgio Albertazzi. Mai che la RAI faccia vedere un fil… - brunoriTg2 : Eattamente 1 anno fa la grande invocazione di preghiera di #PapaFrancesco contro la pandemia, in una piazza San Pie… - floryblu5 : il grande fratello e l'isola dei famosi trasferiti su rai uno ... no vabbè #canzonesegreta -