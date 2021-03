Quasi pronta la beta 3 di HarmonyOS: più vicina la versione stabile (Di venerdì 26 marzo 2021) HarmonyOS si accinge ad arrivare alla sua terza beta, con la previsione di poterla rilasciare il prossimo 31 marzo a bordo dei dispositivi compatibili. Come riportato da ‘gizmochina.com‘, la situazione si risolve in Cina per adesso, con la versione stabile, adatta per l’uso commerciale, che dovrebbe arrivare per i primi di aprile. Il sistema operativo proprietario resta l’unica strada da seguire per andare oltre le restrizioni imposte dal ban USA, che impedisce a qualsiasi azienda americana di intrattenere rapporti commerciali con Huawei, salvo l’ottenimento di una specifica licenza da parte del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti. Il produttore cinese è cosciente che non si potrà andare avanti ancora a lungo con l’equipaggiamento software proposto fino ad oggi (una versione open source di ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 26 marzo 2021)si accinge ad arrivare alla sua terza, con la previsione di poterla rilasciare il prossimo 31 marzo a bordo dei dispositivi compatibili. Come riportato da ‘gizmochina.com‘, la situazione si risolve in Cina per adesso, con la, adatta per l’uso commerciale, che dovrebbe arrivare per i primi di aprile. Il sistema operativo proprietario resta l’unica strada da seguire per andare oltre le restrizioni imposte dal ban USA, che impedisce a qualsiasi azienda americana di intrattenere rapporti commerciali con Huawei, salvo l’ottenimento di una specifica licenza da parte del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti. Il produttore cinese è cosciente che non si potrà andare avanti ancora a lungo con l’equipaggiamento software proposto fino ad oggi (unaopen source di ...

