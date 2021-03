M’illumino di meno: 26 Marzo, la giornata del risparmio energetico. Molte le iniziative (Di venerdì 26 marzo 2021) Nel 2005 nasce “M’illumino di meno”, la giornata del risparmio energetico. Ecco tutte le iniziative che si terranno oggi in Italia Anche quest’anno, il 26 Marzo, torna M’illumino di meno, la giornata del risparmio energetico. Si tratta non solo di una ricorrenza volta a ridurre i consumi energetici ma anche a promuovere una rivoluzione sostenibile dei nostri stili di vita. Questa ricorrenza venne lanciata per la prima volta dalla trasmissione radiofonica Caterpillar di Radio2. Quest’anno la ricorrenza è legata, ovviamente, anche alla delicata situazione pandemica. Il “salto di specie” e la dedica ai sanitari L’edizione di quest’anno di M’illumino di ... Leggi su zon (Di venerdì 26 marzo 2021) Nel 2005 nasce “di”, ladel. Ecco tutte leche si terranno oggi in Italia Anche quest’anno, il 26, tornadi, ladel. Si tratta non solo di una ricorrenza volta a ridurre i consumi energetici ma anche a promuovere una rivoluzione sostenibile dei nostri stili di vita. Questa ricorrenza venne lanciata per la prima volta dalla trasmissione radiofonica Caterpillar di Radio2. Quest’anno la ricorrenza è legata, ovviamente, anche alla delicata situazione pandemica. Il “salto di specie” e la dedica ai sanitari L’edizione di quest’anno didi ...

Advertising

Unomattina : 'Il 2021 sarà l'anno del cambiamento per il nostro pianeta», queste le parole di @vonderleyen.Oggi, #26marzo,si fes… - RaiNews : Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili #MilluminodiMeno - FriendsGlassIT : ?? #Milluminodimeno, m'illumino in #vetro: oggi ci uniamo al “#SaltodiSpecie” di @caterpillarrai, balzo in avanti ve… - ComuneMontemurl : M'illumino di meno e L'ora della Terra, il municipio spegne le luci per sensibilizzare sui temi del risparmio energ… - ConsorzioRFX : Oggi ricorre l’iniziativa “M’illumino di Meno”. In questa giornata chiediamo all’Energy Manager del Consorzio RFX,… -

Ultime Notizie dalla rete : M’illumino meno Le 30 migliori recensioni di Power Bank Pannello Solare -2021 Mondo Sci News