Meteo Campania, scoppia la primavera con temperature oltre i 20°: ecco quando (Di venerdì 26 marzo 2021) Meteo Campania: l’arrivo di un anticiclone africano sul nostro Paese favorirà l’afflusso di correnti via via più calde che faranno salire le temperature da Nord a Sud. È appena iniziata la primavera astronomica che già l’anticiclone africano (tipico dell’estate degli ultimi anni) inizia a fare notizia. Nei prossimi giorni infatti, a partire dalla domenica delle Leggi su 2anews (Di venerdì 26 marzo 2021): l’arrivo di un anticiclone africano sul nostro Paese favorirà l’afflusso di correnti via via più calde che faranno salire leda Nord a Sud. È appena iniziata laastronomica che già l’anticiclone africano (tipico dell’estate degli ultimi anni) inizia a fare notizia. Nei prossimi giorni infatti, a partire dalla domenica delle

Advertising

radiokemonia : Stai ascoltando: NOTIZIARIO METEO CAMPANIA- La musica anni 80 solo su - radiokemonia : Stai ascoltando: NOTIZIARIO METEO CAMPANIA- La musica anni 80 solo su - antonellaa262 : Meteo Campania: questi sono gli ultimi giorni che vedranno tempo incerto al Sud, ma dal fine settimana arriva con p… - IiIibetscrown : come quando chiudono le scuole in Campania per allerta meteo. Le chiudono per divertimento? Le chiudono perché le s… - radiokemonia : Stai ascoltando: NOTIZIARIO METEO CAMPANIA- La musica anni 80 solo su -