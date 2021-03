Mario Draghi serve più all’Italia e agli italiani che al Quirinale

(Di venerdì 26 marzo 2021) di Redazione. Effetto: lo spread in forte calo! Il che tradotto in soldoni significa migliaia di euro risparmiati in termini di interessi che l’Italia deve...

Advertising

Palazzo_Chigi : #Agenda ??? #26marzo il Presidente Mario Draghi, alle ore 14, terrà una conferenza stampa presso la Sala Polifunzion… - LegaSalvini : Claudio #Borghi: “«Il mercato unico non ha risposto né alle disuguaglianze né alla disoccupazione. È lo Stato che d… - Palazzo_Chigi : #ConferenzaStampa del Presidente Mario Draghi e del Ministro @robersperanza #26marzo #agenda In diretta - mariana80024548 : RT @ilgiornale: Intervenendo a Stasera Italia, Guido Bertolaso ha appoggiato la decisione di Mario Draghi di rendere obbligatori i vaccini… - the_dragos : RT @lucianonobili: Della replica a braccio di Mario #Draghi colpisce la chiarezza, la tranquillità, l’assenza di qualsiasi reticenza, l’uma… -

Ultime Notizie dalla rete : Mario Draghi

L'eurobond e la speranza diProprio durante il Consiglio europeo di giovedì 25, il presidente del Consiglio,, è tornato a indicare i titoli comuni come l'orizzonte politico - ...Il primo è il sostegno al governo di. Ma con l'aggiunta di un giudizio personale lusinghiero sul premier, raffigurato non come "un banchiere senza sentimenti. È uno che vede la povertà e ...Il governo ha deciso: nel prossimo decreto sulle misure anti Covid che entrerà in vigore dopo Pasqua ci sarà la riapertura delle scuole in zona rossa. Asili nido, elementari e, appunto, le medie (ma s ...CAGLIARI. Cagliari chiede l'apertura del suo Teatro Lirico. Un ingresso limitato, domani 27 marzo in occasione della Giornata mondiale del Teatro, a duecento spettatori che abbiano già ricevuto entram ...