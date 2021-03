Il giudice Giorgianni: «Io e Gratteri diffamati. Non farò il vaccino ma non chiamatemi “no vax”» (Di venerdì 26 marzo 2021) «Siamo stati bollati come due dei peggiori negazionisti del Covid, antivaccinisti, e diffusori di pericolose fake news. E il mio collega Gratteri è stato attaccato, solo per avere accettato di firmare la prefazione del libro gli è stato appioppato l’epiteto di negazionista. Basta. farò la querela, come ho già detto e lo confermo anche oggi. In quell’articolo, e in altri che poi sono stati pubblicati, ci sono affermazioni che hanno un contenuto diffamatorio». A parlare, in un’intervista esclusiva all’Adnkronos, è Angelo Giorgianni, 66 anni, giudice presso la Corte d’Appello di Messina e autore del libro Strage di Stato-Le verità nascoste della Covid-19 con la prefazione di Nicola Gratteri, procuratore di Catanzaro. Giorgianni autore del libro “Strage di Stato” Nel libro, scritto con il ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 26 marzo 2021) «Siamo stati bollati come due dei peggiori negazionisti del Covid, antivaccinisti, e diffusori di pericolose fake news. E il mio collegaè stato attaccato, solo per avere accettato di firmare la prefazione del libro gli è stato appioppato l’epiteto di negazionista. Basta.la querela, come ho già detto e lo confermo anche oggi. In quell’articolo, e in altri che poi sono stati pubblicati, ci sono affermazioni che hanno un contenuto diffamatorio». A parlare, in un’intervista esclusiva all’Adnkronos, è Angelo, 66 anni,presso la Corte d’Appello di Messina e autore del libro Strage di Stato-Le verità nascoste della Covid-19 con la prefazione di Nicola, procuratore di Catanzaro.autore del libro “Strage di Stato” Nel libro, scritto con il ...

