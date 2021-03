Gli studenti potrebbero rientrare a scuola con i test salivari (che non ci sono) eseguiti dalla Protezione civile (che ancora non sa nulla) (Di venerdì 26 marzo 2021) Il tracciamento scolastico fino a questo momento non ha funzionato. I tentativi di riaprire le scuole fino ad ora sono andati falliti e i ragazzi si trovano chiusi a casa davanti al pc, con la speranza di rientrare prima o poi in aula. In questo contesto, il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi e il consulente del Miur Agostino Miozzo hanno presentato il loro piano che consiste nel far rientrare il prima possibile tutti gli studenti, bambini di nidi e materne comprese, eseguendo un tampone rapido all’ingresso. Un test anti Covid che, però, andrà ripetuto ogni settimana per la sicurezza di tutti e per evitare nuovi focolai. Nel caso di positività, si farà il tampone molecolare a tutta la classe. Queste le prime indiscrezioni, ci si muove ancora nel campo delle ... Leggi su open.online (Di venerdì 26 marzo 2021) Il tracciamento scolastico fino a questo momento non ha funzionato. I tentativi di riaprire le scuole fino ad oraandati falliti e i ragazzi si trovano chiusi a casa davanti al pc, con la speranza diprima o poi in aula. In questo cono, il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi e il consulente del Miur Agostino Miozzo hanno presentato il loro piano che consiste nel faril prima possibile tutti gli, bambini di nidi e materne comprese, eseguendo un tampone rapido all’ingresso. Unanti Covid che, però, andrà ripetuto ogni settimana per la sicurezza di tutti e per evitare nuovi focolai. Nel caso di positività, si farà il tampone molecolare a tutta la classe. Queste le prime indiscrezioni, ci si muovenel campo delle ...

