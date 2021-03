Gessica Notaro in lacrime: la reazione dopo l’intervento commuove (Di venerdì 26 marzo 2021) La reazione di Gessica Notaro a seguito dell’ultimo intervento subito al viso fa commuovere tutti i suoi fans su Instagram Gessica Notaro fa emozionare tutti i suoi fans su Instagram… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Ilenia Abbondanza su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 26 marzo 2021) Ladia seguito dell’ultimo intervento subito al viso fare tutti i suoi fans su Instagramfa emozionare tutti i suoi fans su Instagram… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Ilenia Abbondanza su BlogLive.it.

Advertising

Corriere : Gessica Notaro, le lacrime di gioia dopo l’ultimo intervento «Mi rivedo come prima» - Dorian221190 : RT @Corriere: Gessica Notaro, le lacrime di gioia dopo l’ultimo intervento «Mi rivedo come prima» - zazoomblog : Gessica Notaro: Ora vedo il mio viso e mi riconosco. Dopo laggressione pregai di avere salva la vista - #Gessica… - Loredanataberl1 : RT @Corriere: Gessica Notaro, le lacrime di gioia dopo l’ultimo intervento «Mi rivedo come prima» - angiuoniluigi : RT @Corriere: Gessica Notaro, le lacrime di gioia dopo l’ultimo intervento «Mi rivedo come prima» -