Egitto | scontro tra convogli ferroviari | decine di vittime

Agenzia_Ansa : Egitto, 32 morti e 66 feriti in un incidente ferroviario a Tahta #ANSA - MediasetTgcom24 : Egitto, scontro tra treni nel Sud del Paese: almeno 32 i morti #egitto - Adnkronos : #Egitto, scontro tra treni: almeno 32 morti e 66 feriti - s_total_s2 : RT @agambella: #Egitto Il bilancio dello scontro tra i due treni si aggrava a 32 morti e oltre 60 feriti. - Trikket34 : RT @_cieloitalia: Egitto, drammatico scontro fra treni: almeno 32 morti e 80 feriti -

Ultime Notizie dalla rete : Egitto scontro

Sono almeno 32 le vittime e 66 i feriti dopo lotra due convogli avvenuto nella provincia meridionale di Sohag. Il ministro dei trasporti ha chiesto l'arresto dei due conducenti, il presidente Al - Sissi ha promesso una punizione dissuasivaL'incidente più grave nella storia dell'risale tuttavia al 2002, quando oltre 370 persone ... morte per lotra due treni che viaggiavano sullo stesso binario a nord del Cairo. Nell'...26.03.2021 Egitto, spaventoso incidente ferroviario: due treni si scontrano a Tahta In un incidente ferroviario nel distretto di Tahta, nella provincia di Sohag in Egitto, hanno perso la vita decine ...