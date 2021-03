Draghi: “Riapre la scuola fino alla prima media”. Sui sanitari no vax: “Interverremo con una norma” (Di venerdì 26 marzo 2021) “Riapertura della scuola fino alla prima media”. Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa, nel primo pomeriggio di oggi 26 marzo. “Le scuole riaprono fino alla prima media – ha dichiarato -, il ministro Bianchi sta lavorando perché avvenga in modo ordinato. La volontà complessiva era che, se ci fosse stato uno spazio, lo avremmo utilizzato per le scuole fino alla prima media”. “La scuola è un punto di contagio limitato solo in presenza di altre restrizioni. Ciò che è fonte di contagio è tutto ciò che avviene attorno alla scuola, quindi più si alza l’attività scolastica più aumentano le ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 26 marzo 2021) “Riapertura della”. Così il premier Marioin conferenza stampa, nel primo pomeriggio di oggi 26 marzo. “Le scuole riaprono– ha dichiarato -, il ministro Bianchi sta lavorando perché avvenga in modo ordinato. La volontà complessiva era che, se ci fosse stato uno spazio, lo avremmo utilizzato per le scuole”. “Laè un punto di contagio limitato solo in presenza di altre restrizioni. Ciò che è fonte di contagio è tutto ciò che avviene attorno, quindi più si alza l’attività scolastica più aumentano le ...

