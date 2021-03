Decreto Sostegno: come inviare la domanda per il contributo a fondo perduto (Di venerdì 26 marzo 2021) La domanda per il contributo a fondo perduto può essere inviata dal 30 marzo al 28 maggio. Per accedervi, è necessario avere la partita IVA attiva al 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del Decreto Sostegni. Bisogna inoltre aver avuto ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nell’anno 2019 e aver avuto nell’anno 2020 un fatturato medio mensile inferiore almeno del 30 per cento rispetto al fatturato medio mensile dell’anno 2019. Ecco come inviare la domanda per il contributo a fondo perduto. Decreto Sostegni: contributo a fondo perduto Le domande per il contributo a fondo ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 26 marzo 2021) Laper ilpuò essere inviata dal 30 marzo al 28 maggio. Per accedervi, è necessario avere la partita IVA attiva al 23 marzo 2021, data di entrata in vigore delSostegni. Bisogna inoltre aver avuto ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nell’anno 2019 e aver avuto nell’anno 2020 un fatturato medio mensile inferiore almeno del 30 per cento rispetto al fatturato medio mensile dell’anno 2019. Eccolaper ilSostegni:Le domande per il...

