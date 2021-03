Covid: Draghi, ‘cominciare a pensare a futuro post pandemia, è vicino’ (Di venerdì 26 marzo 2021) Roma, 26 mar. (Adnkronos) – “Bisogna cominciare a pensare al futuro post pandemia perché è vicino, non lontano”. Durante la pandemia “le nostre aziende hanno continuato a lavorare”, andando “in giro si vedono bar e ristoranti chiusi, ma c’è anche tanta gente che va al lavoro e produce. Il passo fondamentale per pianificare il post pandemia è azzeccare la politica economica, ben congegnata, dei prossimi sei mesi. Questo vale a livello italiano ed europeo e dipende dalla quantità di stimoli che riusciremo ad iniettare nell’economia”. Così Mario Draghi, in conferenza stampa. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 26 marzo 2021) Roma, 26 mar. (Adnkronos) – “Bisogna cominciare aalperché è vicino, non lontano”. Durante la“le nostre aziende hanno continuato a lavorare”, andando “in giro si vedono bar e ristoranti chiusi, ma c’è anche tanta gente che va al lavoro e produce. Il passo fondamentale per pianificare ilè azzeccare la politica economica, ben congegnata, dei prossimi sei mesi. Questo vale a livello italiano ed europeo e dipende dalla quantità di stimoli che riusciremo ad iniettare nell’economia”. Così Mario, in conferenza stampa. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

