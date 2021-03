(Di venerdì 26 marzo 2021) Palermo, 26 mar. (Adnkronos) – “Pretendiamo in tempi rapidi che la Regione Sicilia predisponga, uno o più strutture perre i malati di Covid 19 con glivisto, che è l’unica città siciliana senza nemmeno un centro abilitato. In caso contrario, visto che questa grave esclusione pregiudica la salute dei cittadini, come associazione diattiveremo un class action”. A dirlo in una nota l’avvocato Ernesto Fiorilo, presidente nazionale diche aggiunge: “Non sappiamo se si tratti di una semplice svista delle Regione, di troppa superficialità di qualche dirigente, di un errore pacchiano o di un problema burocratico da parte delle aziende sanitarie che non hanno dato in tempo la loro ...

Advertising

CCKKI : #Fiorilo, presidente Consumatori associati: 'Anche a #Messina cura con #anticorpi #monoclonali. Pretendiamo in temp… - StraNotizie : Consumatori associati: 'Anche a Messina cura con anticorpi monoclonali' - fisco24_info : Consumatori associati: 'Anche a Messina cura con anticorpi monoclonali': “Pretendiamo in tempi rapidi che la Region… - TV7Benevento : Consumatori associati: 'Anche a Messina cura con anticorpi monoclonali'... -

Ultime Notizie dalla rete : Consumatori associati

Adnkronos

' Sono grato a tutti glidel Consorzio e della JASO per la loro comprensione e il loro ... accattivanti e che soddisfino le esigenze dei'....Calminax acufene è realizzato solo con ingredienti di derivazione biologica cui non sono...limitazione serve al venditore per tenere sotto controllo il prezzo e per evitare che i...Regione Toscana Consumatori, al via la campagna di informazione sull'uso del Superbonus 110% Per aiutare sempre più cittadine e cittadini a realizzare interventi per il risparmio ...“Pretendiamo in tempi rapidi che la Regione Sicilia predisponga anche a Messina, uno o più strutture per curare i malati di Covid 19 con gli anticorpi monoclonali visto, che è l’unica città siciliana ...