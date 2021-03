Advertising

TV7Benevento : Calcio: Tribunale federale, chiuso dibattimento su caso tamponi Lazio, decisione attesa in serata... - sportli26181512 : Processo tamponi Lazio, niente penalizzazione: ecco la richiesta: Presentate dalla procura Figc le richieste davant… - Radio1Rai : ??#Calcio e violazione protocolli Covid. 200mila€ di multa alla #Lazio, 13 mesi e 10 giorni di inibizione al preside… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Lazio, iniziata l'udienza sul caso #tamponi al Tribunale federale - IlmsgitSport : Lazio, iniziata l'udienza sul caso #tamponi al Tribunale federale -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Tribunale

Ultime notizie- Stando a quanto riportato da ANSA, sono queste le richieste avanzate dalla Procura FIGC per la Lazio nel caos tamponi nel processo davanti alnazionale federale per violazione dei .... Duecentomila euro di multa alla Lazio, 13 mesi e 10 giorni di inibizione al suo presidente, ...l'Ansa - le richieste appena presentate dalla procura Figc nel processo davanti al...Roma, 26 mar. (Adnkronos) - Si è da poco chiuso il dibattimento, presso il Tribunale nazionale federale della Figc, per il processo alla Lazio e a Claudio Lotito per violazione dei protocolli Covid. D ...Lazio: le richieste della procura FIGC. Duecentomila euro di multa alla Lazio, 13 mesi e 10 giorni di inibizione al suo presidente, Claudio Lotito, e 16 mesi ai medici sociali Rod ...