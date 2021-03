Vazquez Lucas al Bayern Monaco? (Di giovedì 25 marzo 2021) Tra i nomi destinati ad infiammare la prossima finestra di calciomercato c’è sicuramente quello di Vazquez Lucas. L’esterno spagnolo al momento fatica a trovare spazio nel Real Madrid e sta disputando una stagione di grande sacrificio, proponendosi spesso anche come terzino destro. Vazquez Lucas andrà via dal Real Madrid? Se il tecnico dei Blancos ha mostrato comunque di apprezzarlo, la dirigenza del Real Madrid per il momento non sembra che ci siano le basi per un rinnovo del suo contratto, in scadenza a fine giugno. Il giocatore era in attesa infatti che il club spagnolo offrisse un accordo migliore e ha iniziato dunque a guardarsi incontro. Nelle scorse settimane si è parlato di un interesse del Milan e dei club inglesi, Arsenal e Tottenham, nei confronti di Lucas Vazquez, ma ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 25 marzo 2021) Tra i nomi destinati ad infiammare la prossima finestra di calciomercato c’è sicuramente quello di. L’esterno spagnolo al momento fatica a trovare spazio nel Real Madrid e sta disputando una stagione di grande sacrificio, proponendosi spesso anche come terzino destro.andrà via dal Real Madrid? Se il tecnico dei Blancos ha mostrato comunque di apprezzarlo, la dirigenza del Real Madrid per il momento non sembra che ci siano le basi per un rinnovo del suo contratto, in scadenza a fine giugno. Il giocatore era in attesa infatti che il club spagnolo offrisse un accordo migliore e ha iniziato dunque a guardarsi incontro. Nelle scorse settimane si è parlato di un interesse del Milan e dei club inglesi, Arsenal e Tottenham, nei confronti di, ma ...

summad981 : Domanda per i miei follower, considerando il rinnovo di donnarumma,calhanoglu e ibrahimovic. Prendendo come esterno… - calciomercatoit : ???? #Milan, smentita dalla Germania sull’affare Lucas #Vazquez al #BayernMonaco ?? #CMITmercato - CMercatoNews : ?? #LucasVazquez-#BayernMonaco, nulla di fatto! #Juventus e #Milan incrociano le dita e osservano - MondoNapoli : Lucas Vazquez nel mirino del Bayern: il Napoli deve fare attenzione - - sportli26181512 : AS - Vazquez, tra il Milan e le inglesi si inserisce il Bayern Monaco: Tra i giocatori che potrebbero essere protag… -

Ultime Notizie dalla rete : Vazquez Lucas Calciomercato Milan, futuro Brahim Diaz: il Real ha deciso! Il Milan vorrebbe tenere Brahim Diaz ma nel futuro dello spagnolo sembra esserci ancora il Real Madrid. I blancos pronti a far spazio al fantasista, con l'addio di Lucas Vazquez E' positiva la stagione di Brahim Diaz con la maglia del Milan. Il centrocampista spagnolo, impegnato stasera con la sua Nazionale Under 21, è sbarcato in Italia nella sessione estiva di ...

Calciomercato, contatti avviati per il colpo gratis - Milan e Juventus spiazzate Irrompe il Bayern Monaco nella corsa a Lucas Vazquez, che piace a Milan e Juventus. Il laterale offensivo del Real Madrid è in scadenza di contratto Si sta dimostrando uno dei giocatori più preziosi nello scacchiere di Zinedine Zidane, ...

Bayern Monaco, occhi su Lucas Vazquez a zero Calcio News 24 AS – Il Bayern Monaco piomba su Vazquez: piace anche al Milan Tra i nomi che potrebbero infiammare la prossima sessione di mercato, c'è quello di Lucas Vazquez del Real Madrid. Il forte esterno spagnolo fatica a ...

Quale futuro per Brahim Diaz? Le ultime Quale futuro per Brahim Diaz? La stagione del trequartista spagnolo è stata nel complesso positiva e il Milan avrebbe intenzione di farlo restare al Real Madrid, ma la volontà d ...

