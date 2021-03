Sparò contro sei nordafricani | 12 anni al Lupo di Macerata

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 25 marzo 2021) Tiziana Paolocci La Cassazione respinge il ricorso della difesa di Luca Traini: "Tentata strage aggravata dall'odio razziale" Dodici, non un giorno di meno. La Cassazione ieri ha respinto il ricorso presentato dalla difesa di Luca Traini, il trentunenne che il 3 febbraio 2019 adalla macchina a sei immigrati. Confermata la condanna per tentata strage e anche l'aggravante dell'odio razziale. La Suprema Corte ha anche stabilito, per vittime e parti civili, tra cui il comune die la struttura territoriale del Pd, il diritto al risarcimento. Il «di», testa rasata, un metro e 80, con il simbolo del movimento fascista eversivo «Terza posizione» tatuato sulla tempia destra, era legato ad ambienti dell'estrema destra e si era candidato ...