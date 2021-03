Shutdown di Pasqua | dietrofront della Merkel?

Leggi su periodicodaily

(Di giovedì 25 marzo 2021) Questa sicuramente è una situazione che non accade tutti i giorni. La cancelliera Angelasi è scusata per aver annunciato il “Super Lockdown” dei giorni di. Questa notizia ha fatto il giro di tutta l’Europa. Ma vediamo insieme la situazione. Quindi nientedi? Come annunciato, la cancelliera Angelaha chiesto “perdono” ai tedeschi dopo le