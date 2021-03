Salto con gli sci, Ryoyu Kobayashi trionfa in gara-1 sul trampolino di volo di Planica. Brutta caduta per Tande (Di giovedì 25 marzo 2021) Ryoyu Kobayashi si ripete, dopo il primo posto in qualificazione, e trionfa in gara-1 a Planica nella prima competizione della cinque-giorni di chiusura della Coppa del Mondo 2020-2021 di Salto con gli sci maschile. Il “Concorde di Hachimantai” si è reso protagonista di una prestazione stellare, firmando il miglior punteggio assoluto nella prima serie per poi conservare la leadership della classifica grazie ad un secondo Salto estremamente spettacolare ed efficace. Sul trampolino di volo sloveno HS240, Kobayashi ha raggiunto un massimo di 244.5 metri (nella seconda serie) rifilando 7.4 punti ad un maestoso Markus Eisenbichler, capace di aggiudicarsi la seconda parte di gara con un ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 marzo 2021)si ripete, dopo il primo posto in qualificazione, ein-1 anella prima competizione della cinque-giorni di chiusura della Coppa del Mondo 2020-2021 dicon gli sci maschile. Il “Concorde di Hachimantai” si è reso protagonista di una prestazione stellare, firmando il miglior punteggio assoluto nella prima serie per poi conservare la leadership della classifica grazie ad un secondoestremamente spettacolare ed efficace. Suldisloveno HS240,ha raggiunto un massimo di 244.5 metri (nella seconda serie) rifilando 7.4 punti ad un maestoso Markus Eisenbichler, capace di aggiudicarsi la seconda parte dicon un ...

Advertising

AndBand7 : @johnscarpelli5 @BullsNation_it @rprat75 @cosimo_sarti Vedendo quello che ha fatto Karnisovas a Denver, credo che i… - barellismo : salto nel vuoto vieni con me - alinatede : RT @FerdinandoC: Le discipline erano quattordici, tra cui vela, tuffi, atletica, tiro con l'arco (con materiale fatto a mano da abili marin… - ACCAsoftware : #Ecobonus 110%: come fare l'APE convenzionale. Ecco tutto quello che devi sapere per redigere l'APE convenzionale e… - _enz29 : RT @_SimoTarantino: Che fantastica idea continuare con le Nazionali. Ricordo ancora quel momento fantastico a Novembre, quando Vida venne s… -