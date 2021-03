Roma, Mkhitaryan prende tempo sul rinnovo: la situazione (Di giovedì 25 marzo 2021) Henrikh Mkhitaryan prende tempo per il suo rinnovo con la Roma: ecco la situazione del centrocampista armeno della Roma Mkhitaryan è sicuramente una delle note più liete della stagione della Roma: il centrocampista armeno, soprattutto nella prima parte, è stato devastante per prestazioni gol e assist. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Mkhitaryan ha abbondantemente superato le 25 presenze per il riscatto ma l’armeno con Raiola starebbero prendendo tempo e vorrebbero discutere del rinnovo del contratto solo a fine stagione. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 25 marzo 2021) Henrikhper il suocon la: ecco ladel centrocampista armeno dellaè sicuramente una delle note più liete della stagione della: il centrocampista armeno, soprattutto nella prima parte, è stato devastante per prestazioni gol e assist. Come riporta La Gazzetta dello Sport,ha abbondantemente superato le 25 presenze per il riscatto ma l’armeno con Raiola starebberondoe vorrebbero discutere deldel contratto solo a fine stagione. Leggi su Calcionews24.com

