Renato Zero: la notizia è appena arrivata (Di giovedì 25 marzo 2021) Il cantante lo ha annunciato con una foto postata sui suoi social che è oltre a una dimostrazione importante per la campagna vaccinale, anche un modo per invitare i suoi tanti fan a fare altrettanto e non avere paura. Il cantante ha portato l'immagine che lo coglie nel momento dell'inoculazione del vaccino. #FOTO A FINE ARTICOLO Cappellino, mascherina e t-shirt nera, il cantante si mostra tranquillo mentre un infermiere gli fa la siringa sul braccio: "Il paziente Zero vuole cantare per voi ancora per tanto tempo! E che voi, possiate venire ad ascoltarmi per tanto tanto tempo ancora. Viva il vaccino! Viva la vita!!!". La reazione dei fan Come sempre Zero se ne frega di tutte le polemiche e posta la foto mettendosi in gioco anche con i fan. Tantissimi tra questi, tra l'altro hanno approvato la scelta, riempendo i commenti di amore per quello che ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 25 marzo 2021) Il cantante lo ha annunciato con una foto postata sui suoi social che è oltre a una dimostrazione importante per la campagna vaccinale, anche un modo per invitare i suoi tanti fan a fare altrettanto e non avere paura. Il cantante ha portato l'immagine che lo coglie nel momento dell'inoculazione del vaccino. #FOTO A FINE ARTICOLO Cappellino, mascherina e t-shirt nera, il cantante si mostra tranquillo mentre un infermiere gli fa la siringa sul braccio: "Il pazientevuole cantare per voi ancora per tanto tempo! E che voi, possiate venire ad ascoltarmi per tanto tanto tempo ancora. Viva il vaccino! Viva la vita!!!". La reazione dei fan Come semprese ne frega di tutte le polemiche e posta la foto mettendosi in gioco anche con i fan. Tantissimi tra questi, tra l'altro hanno approvato la scelta, riempendo i commenti di amore per quello che ...

Advertising

Corriere : Renato Zero posta la sua foto mentre riceve la prima dose: «Viva il vaccino, viva la vita» - PiedadGranados : RT @Corriere: Renato Zero posta la sua foto mentre riceve la prima dose: «Viva il vaccino, viva la vita» - GerardoFulgion1 : RT @foisluca84: Si è vaccinato Renato Zero: 'l'AstraZeneca nooooo non l'avevo consideratoooo.... d'accordo, ci proverò, la virologia non è… - tabata012 : RT @LaStampa: Renato Zero si vaccina e posta sui social: “Viva il vaccino! Viva la vita!” - SILVIA71412470 : RT @foisluca84: Si è vaccinato Renato Zero: 'l'AstraZeneca nooooo non l'avevo consideratoooo.... d'accordo, ci proverò, la virologia non è… -