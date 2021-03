Proroga Naspi e Dis-coll: come funziona, soggetti interessati e nuovi requisiti (Di giovedì 25 marzo 2021) come noto, il “D.L. Sostegni” è stato approvato in Consiglio dei ministri del 19 marzo 2021, introducendo misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19. L’obiettivo è quello di assicurare un sistema rinnovato e potenziato di sostegni, calibrato secondo la tempestività e l’intensità di protezione che ciascun soggetto richiede. Tra le novità del decreto è possibile osservare diverse misure per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali di sostegno al reddito, ed in particolare in tema di Naspi e DIS-coll, che vedranno una Proroga con delle novità. Nello specifico, per rendere l’accesso alle prestazioni più semplici – a causa del periodo emergenziale sanitario – è stato eliminato uno dei requisiti ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 25 marzo 2021)noto, il “D.L. Sostegni” è stato approvato in Consiglio dei ministri del 19 marzo 2021, introducendo misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19. L’obiettivo è quello di assicurare un sistema rinnovato e potenziato di sostegni, calibrato secondo la tempestività e l’intensità di protezione che ciascun soggetto richiede. Tra le novità del decreto è possibile osservare diverse misure per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali di sostegno al reddito, ed in particolare in tema die DIS-, che vedranno unacon delle novità. Nello specifico, per rendere l’accesso alle prestazioni più semplici – a causa del periodo emergenziale sanitario – è stato eliminato uno dei...

