Ocon | “Dobbiamo essere realisti”

(Di giovedì 25 marzo 2021) Si avvicina sempre più il primo gran premio stagionale di F1. Esteban, pilota di Alpine F1 Team, predica calma in vista del primo appuntamento del Mondiale 2021. Mondiale F1 2021: Max contro Lewis, la Ferrari cerca se stessa: la vettura lotterà per obiettivi importanti? La scuderia Alpine si avvicina alla sua prima stagione in Formula Uno. Non si tratterà di un vero e proprio debutto del team che ha sostituito nominalmente la scuderia Renault. I membri del team sono sempre gli stessi così come la vettura. La monoposto A521 ha fatto una buona impressione durante i test del Bahrain. La vettura si è dimostrata affidabile e veloce come nella stagione 2020 nella quale ha ottenuto il quinto posto nei costruttori. Il team si è arricchito con l’ingresso di Davide Brivio che dimostra la grande voglia del gruppo Renault di lasciare il segno ...