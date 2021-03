Morto Antonio Fontanella | sindaco di Amatrice | stroncato da un' ischemia a 70 anni

(Di giovedì 25 marzo 2021)di nuovo in lutto: èdel paese distrutto dal terremoto del 24 agosto 2016. Aveva 70, era succeduto nel giugno 2019 all'ex primo cittadino Sergio ...

Ultime Notizie dalla rete : Morto Antonio

Amatrice di nuovo in lutto: è morto Antonio Fontanella, sindaco del paese distrutto dal terremoto del 24 agosto 2016. Aveva 70 anni, era succeduto nel giugno 2019 all'ex primo cittadino Sergio Pirozzi ed era stato colpito da una ischemia. Amatrice. È morto il sindaco di Amatrice, Antonio Fontanella. Lo comunica l'amministrazione comunale precisando che il decesso è avvenuto a seguito di complicanze seguite ad un malore. 'Esprimiamo le più sentite condoglianze alla famiglia'.