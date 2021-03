“Martina oggi non ci sarà”. L’eredità, colpo di scena improvviso: ad annunciarlo è Flavio Insinna. E i telespettatori si rivoltano sui social (Di giovedì 25 marzo 2021) A L’eredità sparisce Martina Crocchia, ma è solo momentaneo. Per qualche tempo il format sarà “modificato”. In studio non ci sono i soliti volti, manca anche la campionessa veterana Martina. A spiegare tutto, il conduttore Flavio Insinna: “Da oggi – ha affermato ieri sera – e per un ciclo di puntate torneranno a giocare i vecchi campioni per destinare il montepremi alla Comunità di Sant’Egidio. Com’è accaduto l’anno scorso, quando ci trovavamo in emergenza. Il periodo è quello che è e torniamo a giocare per la solidarietà”. E ancora: “Nel corso delle puntate si alterneranno diverse associazioni benefiche. Iniziamo con Sant’Egidio”. E la prima puntata va subito a segno. Il neocampione Marco arriva alla fase finale con 35mila euro. Le parole a disposizione sono correre, ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 25 marzo 2021) AsparisceCrocchia, ma è solo momentaneo. Per qualche tempo il format“modificato”. In studio non ci sono i soliti volti, manca anche la campionessa veterana. A spiegare tutto, il conduttore: “Da– ha affermato ieri sera – e per un ciclo di puntate torneranno a giocare i vecchi campioni per destinare il montepremi alla Comunità di Sant’Egidio. Com’è accaduto l’anno scorso, quando ci trovavamo in emergenza. Il periodo è quello che è e torniamo a giocare per la solidarietà”. E ancora: “Nel corso delle puntate si alterneranno diverse associazioni benefiche. Iniziamo con Sant’Egidio”. E la prima puntata va subito a segno. Il neocampione Marco arriva alla fase finale con 35mila euro. Le parole a disposizione sono correre, ...

