Macron contro la Turchia: no a ingerenze elettorali (Di giovedì 25 marzo 2021) Il presidente francese Emmanuel Macron ha nuovamente attacco la Turchia. Macron ha messo in guardia Ankara contro qualsiasi tentativo di interferire nelle elezioni presidenziali del prossimo anno. Il presidente francese ha affermato che i media statali turchi hanno diffuso numerose bugie sulla Francia. Macron contro la Turchia: cosa ha detto? Torna ad alzarsi la tensione Leggi su periodicodaily (Di giovedì 25 marzo 2021) Il presidente francese Emmanuelha nuovamente attacco laha messo in guardia Ankaraqualsiasi tentativo di interferire nelle elezioni presidenziali del prossimo anno. Il presidente francese ha affermato che i media statali turchi hanno diffuso numerose bugie sulla Francia.la: cosa ha detto? Torna ad alzarsi la tensione

Advertising

Billa42_ : Macron contro la Turchia: no a ingerenze elettorali - megasabgio : RT @Pinucci63757977: Qui invece gli honesti forcaioli Di Maio, Dibba, Castaldo e Corrao erano in missione ufficiale dai gilet gialli a rapp… - Pinucci63757977 : Qui invece gli honesti forcaioli Di Maio, Dibba, Castaldo e Corrao erano in missione ufficiale dai gilet gialli a r… - GianMarioGillio : RT @nev_it: Intervista di @BB_battaglia con il presidente dei #protestanti di #Francia, François @clavairoly a partire dalla discussa norma… - AlessandroPipi4 : @MenicaBersani Renzi ha detto che la sua scissione mirava a svuotare il PD per sostituirlo con una forza politica n… -