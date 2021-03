Le Regioni a Draghi: «Basta accusarci. Manca la certezza delle dosi» (Di venerdì 26 marzo 2021) Ai governatori la strigliata di Draghi di mercoledì non è andata giù: «Mentre alcune Regioni seguono le disposizioni del ministero della Salute, altre trascurano i loro anziani. Tutte le Regioni devono attenersi alle priorità indicate dal ministero» aveva detto il premier alle Camere. Ieri in Conferenza Stato – Regioni i presidenti l’hanno detto chiaramente: su 9.911.100 dosi consegnate, 8.595.798 sono state somministrate pari all’86,7%, se non si va più veloce è perché Mancano i sieri, del personale promesso ne è … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 26 marzo 2021) Ai governatori la strigliata didi mercoledì non è andata giù: «Mentre alcuneseguono le disposizioni del ministero della Salute, altre trascurano i loro anziani. Tutte ledevono attenersi alle priorità indicate dal ministero» aveva detto il premier alle Camere. Ieri in Conferenza Stato –i presidenti l’hanno detto chiaramente: su 9.911.100consegnate, 8.595.798 sono state somministrate pari all’86,7%, se non si va più veloce è perchéno i sieri, del personale promesso ne è … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

NicolaMorra63 : #Draghi: “Mentre alcune #regioni seguono le disposizioni del ministero della Salute, altre trascurano i loro anzian… - pfmajorino : #Draghi ricorda che ci sono regioni che trascurano gli anziani. Dalle parti di #PalazzoLombardia grande imbarazzo. - giorgio_gori : Trovo sbagliato e grave che alla vaccinazione degli #anziani si siano anteposte le più svariate categorie. L’87% de… - mingrone75 : RT @FnpCisl: ?? 1,4 milioni le dosi usate finora per chi non fa parte degli #over80. Stop alle altre categorie, precedenza agli #anziani e a… - missypippi : RT @mgmaglie: Ehi, governatori suscettibili di tutta Italia, non fate fare a me l'avvocato difensore di Draghi. Ce l'aveva con la Toscana u… -