Lady Diana aveva predetto la sua morte, la lettera choc: "Mi vuole uccidere" (Di giovedì 25 marzo 2021) Lady Diana – Solonotizie24La morte di Lady Diana ha sempre rappresentato un vero e proprio mistero per gli inglesi e anche per il mondo. I riflettori dei tabloid tornano ad accendersi sulla Principessa triste adesso che il figlio Harry ha parlato di una gabbia d'oro a Buckingham Palace. A far tremare la corte, oggi, troviamo una passata lettera scritta proprio da Lady Diana. In diverse occasioni abbiamo avuto modo di spiegare come l'intervista del Principe Harry e Meghan Markle abbia fatto eco alle passate dichiarazioni che in passato ha rilasciato anche Lady Diana alla stampa, raccontando il suo dramma personale alla stampa e gli anni difficili che ha vissuto al fianco del marito il Principe Carlo, da sempre ...

