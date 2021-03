Gaffe di Barbara D’Urso sul nome della figlia di Fedez e Chiara Ferragni

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 25 marzo 2021)D'Ursol’ha ribattezzata così. In diretta su Canale 5, la conduttrice napoletana, parlandodi, si è riferita a lei appellandola Vittoria Maria. L’errore è avvenuto sia nel promo di Pomeriggio Cinque sia al termineprima partetrasmissione. Probabile è che laabbia confuso Lucia con Maria commettendo un doppio errore: Lucia non è il secondobambina (in cui molti sono cascati sulla rete) bensì il primo cogbambina (l’altro è).si chiama infatti Federico Lucia. Al ...