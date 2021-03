Federico Poggipollini, tutte le mie 'Canzoni Rubate' (Di giovedì 25 marzo 2021) S'intitola 'Canzoni Rubate' il nuovo album di Federico Poggipollini, in uscita venerdì 26 marzo. Con una scaletta di diciassette titoli, tra cover, tracce strumentali e un inedito ('Delay'), il ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 25 marzo 2021) S'intitola '' il nuovo album di, in uscita venerdì 26 marzo. Con una scaletta di diciassette titoli, tra cover, tracce strumentali e un inedito ('Delay'), il ...

NowOnWRUW : Federico Poggipollini - Sono un uomo on Radio Italia of Cleveland - sonikmusicnet : Ora in onda: FEDERICO POGGIPOLLINI - IL PERSONAGGIO -

Primavera in musica, una nuova stagione di concerti inediti sull'emittente regionale LepidaTV, Sky e EmiliaRomagnaCreativa ... con tre esponenti della nuova musica italiana che rileggono le pagine più significative del grande rock e della canzone d'autore: Federico Poggipollini, Beatrice Antolini e Massimo Zamboni . Tutti ...

