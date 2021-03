Draghi: “La ricerca ci ha indicato la strada per uscire dalla pandemia” (Di giovedì 25 marzo 2021) L’intervento di Mario Draghi durante un evento della Fondazione Veronesi: “ricerca fondamentale per uscire dalla pandemia”. ROMA – Mario Draghi è intervenuto con un videomessaggio alla cerimonia di premiazione dei 113 ricercatore sostenuti dalla Fondazione Veronesi. “Mai come ora – ha detto il presidente del Consiglio, riportato dall’Adnkronos – ci siamo resi conto di quanto sia importante per ciascuno di noi e per la nostra società la salute, e di quanto lo sia la ricerca che la garantisce. Con uno sforzo di condivisione e una velocità senza precedenti, la ricerca scientifica e clinica ci hanno indicato la strada per uscire dalla ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 25 marzo 2021) L’intervento di Mariodurante un evento della Fondazione Veronesi: “fondamentale per”. ROMA – Marioè intervenuto con un videomessaggio alla cerimonia di premiazione dei 113tore sostenutiFondazione Veronesi. “Mai come ora – ha detto il presidente del Consiglio, riportato dall’Adnkronos – ci siamo resi conto di quanto sia importante per ciascuno di noi e per la nostra società la salute, e di quanto lo sia lache la garantisce. Con uno sforzo di condivisione e una velocità senza precedenti, lascientifica e clinica ci hannolaper...

Advertising

fanpage : Mario #Draghi sottolinea l'importanza della ricerca in tempo di #pandemia - LorenzodalLago : @fattoquotidiano Caro Draghi, non occorreva una pandemia per capire che occorre investire nella ricerca in questo Paese! - news_mondo_h24 : Draghi: “La ricerca ci ha indicato la strada per uscire dalla pandemia” - Lux97335459 : RT @fattoquotidiano: Draghi: “Mai così consapevoli dell’importanza della salute, bisogna investire di più nella ricerca” - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Draghi: “Mai così consapevoli dell’importanza della salute, bisogna investire di più nella ricerca” -