Danimarca, vaccino AstraZeneca sospeso per altre 3 settimane (Di giovedì 25 marzo 2021) Danimarca non ha ripreso la somministrazione del vaccino AstraZeneca, dopo la risposta dell'Ema, resterà sospeso per altre 3 settimane. su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 25 marzo 2021)non ha ripreso la somministrazione del, dopo la risposta dell'Ema, resteràper. su Notizie.it.

Advertising

TgLa7 : La #Danimarca ha prorogato oggi la #sospensione dell'uso del vaccino anti Covid di #AstraZeneca nel Paese per 'altr… - RaiNews : Circa 150mila persone in #Danimarca hanno ricevuto una dose del vaccino #AstraZeneca - Corriere : Ma Finlandia, Svezia Norvegia e Danimarca mantengono lo stop al vaccino anglo-svedese - Quercino2 : RT @riktroiani: #Covid, la #Danimarca proroga la sospensione del vaccino di #Astrazeneca. Lo stop durerà per 'altre tre settimane'. Gli esp… - Rocco_italiano2 : RT @AndFranchini: In Danimarca il vaccino Astrazeneca sospeso ancora per tre settimane -