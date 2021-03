Covid, in Lombardia 100 decessi e oltre 5mila positivi: 388 a Bergamo (Di giovedì 25 marzo 2021) A fronte di 59.696 tamponi effettuati, sono 5.046 i nuovi positivi (8,4%). I guariti/dimessi sono 3.040. A Bergamo si sono registrati 388 nuovi casi nelle ultime 24 ore. I dati di giovedì 25 marzo – i tamponi effettuati: 59.696 (di cui 41.558 molecolari e 18.138 antigenici) totale complessivo: 7.882.033 – i nuovi casi positivi: 5.046 (di cui 160 ‘debolmente positivi’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 580.733 (+3.040), di cui 6.025 dimessi e 574.708 guariti – in terapia intensiva: 845 (0) – i ricoverati non in terapia intensiva: 7.132 (-46) – i decessi, totale complessivo: 30.185 (+100) I nuovi casi per provincia Milano: 1.325 di cui 524 a Milano città; Bergamo: 388; Brescia: 623; Como: 421; Cremona: 169; Lecco: 197; Lodi: 98; Mantova: 354; Monza e Brianza: 444; Pavia: ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 25 marzo 2021) A fronte di 59.696 tamponi effettuati, sono 5.046 i nuovi(8,4%). I guariti/dimessi sono 3.040. Asi sono registrati 388 nuovi casi nelle ultime 24 ore. I dati di giovedì 25 marzo – i tamponi effettuati: 59.696 (di cui 41.558 molecolari e 18.138 antigenici) totale complessivo: 7.882.033 – i nuovi casi: 5.046 (di cui 160 ‘debolmente’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 580.733 (+3.040), di cui 6.025 dimessi e 574.708 guariti – in terapia intensiva: 845 (0) – i ricoverati non in terapia intensiva: 7.132 (-46) – i, totale complessivo: 30.185 (+100) I nuovi casi per provincia Milano: 1.325 di cui 524 a Milano città;: 388; Brescia: 623; Como: 421; Cremona: 169; Lecco: 197; Lodi: 98; Mantova: 354; Monza e Brianza: 444; Pavia: ...

