Città Metropolitana Roma aderisce a ‘M’illumino di meno’ (Di giovedì 25 marzo 2021) Roma – “La Citta’ Metropolitana di Roma Capitale si impegna con politiche attive a favorire il risparmio energetico con azioni contro i cambiamenti climatici.” “L’Ente metropolitano, oltre alle funzioni fondamentali di tutela e valorizzazione dell’ambiente, agli acquisti verdi, alla pianificazione strategica della mobilita’ sostenibile, all’attenzione all’efficienza energetica negli interventi nelle nostre scuole, aderisce convintamente ai progetti europei legati agli obiettivi dell’agenda 2030 per la promozione e diffusione del risparmio energetico sia nei Comuni che presso le proprie sedi.” “Per questo, come lo scorso anno, aderiamo convintamente all’iniziativa ‘M’illumino di meno’, lanciata da Rai Radio 2 e Caterpillar per la giornata del risparmio energetico e degli stili di vita ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 25 marzo 2021)– “La Citta’diCapitale si impegna con politiche attive a favorire il risparmio energetico con azioni contro i cambiamenti climatici.” “L’Ente metropolitano, oltre alle funzioni fondamentali di tutela e valorizzazione dell’ambiente, agli acquisti verdi, alla pianificazione strategica della mobilita’ sostenibile, all’attenzione all’efficienza energetica negli interventi nelle nostre scuole,convintamente ai progetti europei legati agli obiettivi dell’agenda 2030 per la promozione e diffusione del risparmio energetico sia nei Comuni che presso le proprie sedi.” “Per questo, come lo scorso anno, aderiamo convintamente all’iniziativadi, lanciata da Rai Radio 2 e Caterpillar per la giornata del risparmio energetico e degli stili di vita ...

Advertising

LuigiBrugnaro : #Tg2post | Per i prossimi 100 anni bisogna pensare al futuro con gli occhi di un bambino. Venezia è una città metro… - Graficnovel : RT @MiTomorrow: Una storia circolare: dagli sviluppi sotterranei, hanno preso forma le rinascite simbolo di questa città. Su #MiTomorrow tu… - EcoLitoraleTv : Città Metropolitana di Roma, divieto di transito sulla corsia direzione Castel Gandolfo nei giorni di sabato e dome… - UilPiemonte : PRESIDIO PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO Oggi in piazza Castello presidio dei l… - Falla_Girare : RT @MiTomorrow: Una storia circolare: dagli sviluppi sotterranei, hanno preso forma le rinascite simbolo di questa città. Su #MiTomorrow tu… -

Ultime Notizie dalla rete : Città Metropolitana Città Metropolitana Roma: a Marcellina iniziano lavori illuminazione SS636 Cosi' in un comunicato la Citta' Metropolitana di Roma Capitale.

Palermo, il messaggio di auguri del sindaco alla Città di Venezia per il 1600° anniversario della fondazione NewTuscia - PALERMO - Ricorre oggi, 25 marzo 202, il 1600° anniversario della fondazione della Città di Venezia. Anche il Sindaco della Città Metropolitana di Palermo, Leoluca Orlando, invia il Suo messaggio di auguri: ' 1600 anni, una straordinaria storia, un vero patrimonio dell'intera umanità. Venezia si presenta così al futuro: ...

Clamoroso: dopo 25 anni e decine di milioni spesi la Filovia verso la svolta, Attualità Pescara abruzzo independent Cosi' in un comunicato la Citta'di Roma Capitale.NewTuscia - PALERMO - Ricorre oggi, 25 marzo 202, il 1600° anniversario della fondazione delladi Venezia. Anche il Sindaco delladi Palermo, Leoluca Orlando, invia il Suo messaggio di auguri: ' 1600 anni, una straordinaria storia, un vero patrimonio dell'intera umanità. Venezia si presenta così al futuro: ...